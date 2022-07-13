Заплатил из бюджета за не поставленные стройматериалы

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Севастопольского участка федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Обвиняемый допустил растрату в размере 12 млн рублей при строительстве и реконструкции студенческих общежитий СевГУ.

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Севастопольского участка федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Обвиняемый допустил растрату в размере 12 млн рублей при строительстве и реконструкции студенческих общежитий СевГУ.

«В сентябре 2020 года начальник Севастопольского участка подписал с поставщиками соглашения, в соответствии с которыми стороны расторгли контракты и зачли взаимные требования по оплате поставленных стройматериалов. При этом он достоверно знал, что часть товаров, стоимость которых была зачтена, — бетонный стеновой камень, кирпич, цемент М-400 и горячекатанная арматура — на строительную площадку в действительности не поступила», — установлено прокуратурой.

Напомним, что госконтракт между СевГУ и подрядчиком был заключен в сентябре 2019 года в рамках федерально-целевой программы.

Речь идет о строительстве общежития на 1,2 тысячи мест, первоначальная стоимость контракта составляла более 600 млн рублей.