Сыграют джаз на античных развалинах

Поклонников джаза приглашают 23 июля на джазовый вечер в районе Столетовского проспекта.

Концерт организуют активисты общественной организации «Севпарки», а местом проведения уже в третий раз выбрана территория усадьбы №25 хоры Херсонеса.

По словам руководителя общественной организации Ольги Глуховой, с этой усадьбой общественники работают уже более пяти лет, их мечта — совместно с городским правительством организовать там парковую зону. Для этого активисты активно сотрудничают с археологами, историками, разрабатывают эскизные проекты.

— Цель джазового фестиваля — поддержать территорию, как культурное пространство, переопределив его назначение и показав, как хорошее место для культурного отдыха горожан, - пояснила «Севастопольской газете» О.Глухова.

Из ее рассказа следует, что мероприятие, как правило, отличает особая притягательная атмосфера. Кроме музыки, в программу включили исторический лекторий, в том числе по древнегреческой моде, театрализованную программу для детей и художественный пленэр.

Но главным событием вечера, конечно, станет музыка. Выступить перед севастопольцами пригласили ялтинскую группу Sparky Jam, севастопольский духовой оркестр Touch the wind и весьма креативную группу из Ростова-на-Дону Four Brothers Rostov.

На вопрос о вместимости площадки, О.Глухова ответила, что места хватит всем. При этом она уточнила, что обычно такие мероприятия ориентированы на жителей района, которые используют данную территорию для своего ежедневного отдыха. В обычные дни там гуляют родители с детьми, и это неоспоримое свидетельство того, что район очень нуждается в полноценном парковом пространстве.

— Мы приглашаем на наш джазовый фестиваль не только жителей района, но и всех желающих. Хотим, чтобы горожане еще раз убедились в красоте места, где расположена усадьба, и поддержали нас в стремлении разбить здесь красивый парк или сквер, — сказала О.Глухова.

Остается сообщить, что усадьба расположена между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко, напротив храма Сергия Радонежского, начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.