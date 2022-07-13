Роспись на трансформаторной будке переделают

Граффити на морскую тему, которое рисовали молодые художники студии DiSLAV на трансформаторной будке по дороге к пляжу Солнечный, придется перерисовать.

Граффити на морскую тему, которое рисовали молодые художники студии DiSLAV на трансформаторной будке по дороге к пляжу Солнечный, придется перерисовать.

Громко презентованная на прошлой неделе грантовая работа не выдержала критики. Одного из нарисованных моряков — молодого — уже закрасили, второй персонаж настенной картины — бывалый моряк — пока остается на фреске, также как и изображение крейсера «Москва».

Признаемся, сомнения в источнике вдохновения юных художников были и у «Севастопольской газеты», но они на презентации хором уверяли, что все патриотично и вполне дополняет изображение славного крейсера. Но как выяснили журналисты телеканала Вести.Севастополь, образы моряков попросту срисованы с фотографий, совсем не имеющих отношения к Севастополю и его жителям. И юнга с котиком, и морской волк оказались реальными людьми, а не собирательными образами, как то утверждали граффитчики. Более того, моряки вообще иностранцы: пожилой — почтальон с немецкого острова Халлиген, молодой — запечатлен еще в 1912 году. Эта фотография из Национального архива Нидерландов.

Как пояснили «Севастопольской газете» в Севэнерго, заказавшем мурал, изображение утверждалось не ими, а специальной комиссией, энергетики лишь с ним согласились. Теперь, когда подлог стал достоянием гласности, в изображение внесли коррективы. Художники представили новый эскиз, который сейчас утверждается.

Напомним, что художественная студия DISLAV получила этот заказ, выиграв грант правительства Севастополя в 100 тысяч рублей.