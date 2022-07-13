Граждан ЛДНР примут в СевГУ по квоте

В новом учебном году предусмотрены квоты для абитуриентов с освобождённых территорий. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

В новом учебном году предусмотрены квоты для абитуриентов с освобождённых территорий. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

Речь идет о постановлении Правительства Российской «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году».

Согласно документу, граждане ДНР, ЛНР и Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории ЛДНР и Украины, принимаются на первый курс в пределах установленной правительством РФ квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства.

Такие граждане не сдают вступительные испытания и не участвуют в общем конкурсе на бюджет наряду с другими абитуриентами. Они «приходят» в университет со своим бюджетным местом.