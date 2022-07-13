Число таможенников на границе в Крыму и Ростовской области увеличили

Численность сотрудников таможни в пунктах пропуска на границе РФ в Крыму и Ростовской области увеличена на 30% в связи с ростом потока въезжающих в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также ряда областей Украины, сообщил ТАСС начальник Южного таможенного управления (ЮТУ) Сергей Пашко.

Численность сотрудников таможни в пунктах пропуска на границе РФ в Крыму и Ростовской области увеличена на 30% в связи с ростом потока въезжающих в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также ряда областей Украины, сообщил ТАСС начальник Южного таможенного управления (ЮТУ) Сергей Пашко.

«Численность сотрудников таможни в пунктах пропуска увеличена на 30% за счет прикомандирования наиболее опытных специалистов профильных подразделений таможен. В максимальной степени задействуются все имеющиеся полосы контроля для осуществления таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. В экстренных случаях организуется реверсивная схема движения транспорта, в соответствии с которой дополнительно задействуются встречные полосы движения», — говорится в официальном ответе ЮТУ на запрос ТАСС о ситуации в пунктах пропуска на границе с ДНР, ЛНР и Украиной, подписанном С.Пашко.

По данным ЮТУ, во втором квартале 2022 года через таможенные пункты пропуска в Крыму на территорию РФ въехало свыше 253 тысячи человек, что более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда границу РФ в Крыму пересекли около 74,5 тысячи человек. В регионе деятельности Ростовской таможни границу на въезд в РФ во втором квартале пересекли более 1,15 млн человек (за аналогичный период в прошлом году — более 1,08 млн человек).

В Федеральной таможенной службе журналистам сообщали, что на всех пунктах пропуска в Крыму для увеличения из пропускной способности открыты по четыре дополнительные полосы движения, все таможенные посты оснащены мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами.

По словам С.Пашкова, на пунктах пропуска в Крыму и Ростовской области в приоритетном порядке совершаются таможенные операции в отношении гуманитарных конвоев, направляющихся в Донбасс и отдельные регионы Украины. С 3 марта, начала формирования конвоев, в регионе Крымской и Ростовской таможен оформлено 3 636 транспортных средств с 39,4 тыс. т гуманитарных грузов — продуктами, товарами первой необходимости, строительными материалами и спецтехникой, медикаментами, медоборудованием.

«Оформление товаров, следующих гуманитарными конвоями, проводится в максимально сжатые сроки. Среднее время оформления составляет 15-20 минут. В режиме 24/7 осуществляется координация оформления гуманитарной помощи, перемещения гуманитарных конвоев через автомобильные пункты пропуска, отслеживается их выход и возвращение», — отметил начальник управления.