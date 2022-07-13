Новости Севастополя

Бомбу взрывали по частям

Севастопольские сотрудники МЧС провели сложную операцию по уничтожению бомбы времен Великой Отечественной войны.

Севастопольские сотрудники МЧС провели сложную операцию по уничтожению бомбы времен Великой Отечественной войны.

Работы, требующие предварительной подготовки, точного расчета и высокого профессионального мастерства, выполнили сотрудники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства.

50-килограммовую авиационную немецкую бомбу SD-50 обнаружили при проведении земляных работ на территории садоводческого товарищества «Восход». Главное управление МЧС России по городу Севастополю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Специалисты ведомства произвели анализ всех имеющихся данных и сопутствующих факторов, учли и осложняющее обстоятельство: бомба найдена в зоне плотной частной застройки.

Коммуникации, расположенные в опасной близости к месту, предварительно были отключены. Мониторинг обстановки с воздуха вели при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России. При помощи мобильного комплекса вещания и оповещения жителям ближайших улиц было рекомендовано покинуть опасную зону. 60 человек автобусами доставили в кинотеатр «Москва», где был организован досуг, подготовлены питание и питье.

«Так как обнаруженный взрывоопасный предмет не подлежал транспортировке, а уничтожение его на месте обнаружения привело бы к разрушению жилых зданий и коммуникаций, было принято решение о проведении работ по раздельному уничтожению», — объяснил сложность операции начальник Специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

Дистанционно извлекли взрыватель и уничтожили его прямо на месте. Затем авиабомбу вывезли на полигон и взорвали одновременно с 18 другими опасными предметеми, обнаруженными в тот же период в разных местах города.

Всего в мероприятиях были задействованы 157 человек и 41 единица техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

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