Бомбу взрывали по частям

Севастопольские сотрудники МЧС провели сложную операцию по уничтожению бомбы времен Великой Отечественной войны.

Работы, требующие предварительной подготовки, точного расчета и высокого профессионального мастерства, выполнили сотрудники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства.

50-килограммовую авиационную немецкую бомбу SD-50 обнаружили при проведении земляных работ на территории садоводческого товарищества «Восход». Главное управление МЧС России по городу Севастополю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Специалисты ведомства произвели анализ всех имеющихся данных и сопутствующих факторов, учли и осложняющее обстоятельство: бомба найдена в зоне плотной частной застройки.

Коммуникации, расположенные в опасной близости к месту, предварительно были отключены. Мониторинг обстановки с воздуха вели при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России. При помощи мобильного комплекса вещания и оповещения жителям ближайших улиц было рекомендовано покинуть опасную зону. 60 человек автобусами доставили в кинотеатр «Москва», где был организован досуг, подготовлены питание и питье.

«Так как обнаруженный взрывоопасный предмет не подлежал транспортировке, а уничтожение его на месте обнаружения привело бы к разрушению жилых зданий и коммуникаций, было принято решение о проведении работ по раздельному уничтожению», — объяснил сложность операции начальник Специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

Дистанционно извлекли взрыватель и уничтожили его прямо на месте. Затем авиабомбу вывезли на полигон и взорвали одновременно с 18 другими опасными предметеми, обнаруженными в тот же период в разных местах города.

Всего в мероприятиях были задействованы 157 человек и 41 единица техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.