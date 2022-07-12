Заслуженных мастеров спорта России прибыло

Севастопольской спортсменке-байдарочнице Анастасии Долговой присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Звание присвоено в соответствие с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 июня 2022 г.

Звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренерам чемпионки — Вадиму Никитенко и Ирине Никитенко.

Напомним, что в начале июля А.Долгова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. На счету спортсменки также многочисленные победы во Всероссийских и на международных соревнованиях.