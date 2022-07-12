Волонтерам дали льготы для зачисления в ординатуру

Студенты-медики, принимавшие участие в борьбе с пандемией коронавируса, получат преимущество при зачислении в ординатуру.

Студенты-медики, принимавшие участие в борьбе с пандемией коронавируса, получат преимущество при зачислении в ординатуру.

Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин.

Участникам добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции начисляются 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 году.

Постановлением установлено, что дополнительные баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов. Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования, сообщает Министерство здравоохранения РФ.