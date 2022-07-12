В Россию завезли оспу обезьян

О регистрации первого случая оспы обезьян в России 12 июля сообщил Роспотребнадзор.

Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из европейской поездки. Он обратился в медучреждение с характерной сыпью.

По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян. Заболевший изолирован и находится в инфекционной больнице. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, ранее направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более девяти тысяч случаев инфицирования.

Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян, считают в Роспотребнадзоре.

При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Помимо этого, гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.