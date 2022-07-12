Судят обвиняемых в сбыте поддельных купюр

Трое жителей полуострова на протяжении нескольких месяцев расплачивались фальшивыми пятитысячными банкнотами в магазинах Севастополя и Симферополя.

Следователи УМВД России по Севастополю направили в суд уголовное дело в отношении мужчин 25, 32 и 33 лет. По версии полиции, 141 фальшивую купюру они купили в интернете, получив через тайники-закладки. Фальшивками злоумышленники расплачивались в магазинах, не оборудованных камерами видеонаблюдения. Полученные на сдачу настоящие деньги троица тратила на продукты и наркотики.

«Во время следственных действий в помещении одного из торговых объектов Севастополя полицейские обнаружили и изъяли фальшивую банкноту, которую ранее сбыли подозреваемые, — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозреваемых задержали в Севастополе и в Армянске. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сбытчикам фальшивых денег грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.