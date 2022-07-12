СевГУ хочет принять более 2600 студентов

Такое количество студентов примет Севастопольский государственный университет на бакалавриат, специалитет и в магистратуру в 2022 году.

Такое количество студентов примет Севастопольский государственный университет на бакалавриат, специалитет и в магистратуру в 2022 году.

В целом по университету количество мест выросло на 23%, а на программы магистратуры — и вовсе в два раза, сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе вуза.

Сразу на 10 направлений

В этом году приемная кампания ведется преимущественно в очном формате. Но чтобы подать документы, не обязательно приходить в университет, можно воспользоваться сервисом подачи документов на «Госуслугах» или личным кабинетом абитуриента.

Абитуриент может подать заявление и просто сообщить свои набранные баллы ЕГЭ, не прикладывая сертификат с результатами — вузы сами проверяют баллы абитуриента через всероссийскую базу.

Набор ведется на более 200 специальностей. Заявление разрешено подавать сразу на 10 направлений подготовки. Принимают обучающихся в следующие учебные заведения: Политехнический институт, Институт информационных технологий и управления в технических системах, Морской институт, Институт финансов, экономики и управления, Гуманитарно-педагогический институт, Институт ядерной энергии и промышленности, Юридический институт, Институт радиоэлектроники и информационной безопасности, Институт общественных наук и международных отношений, Институт развития города, Институт национальной технологической инициативы, Институт перспективных исследований, Институт дополнительного профессионального образования.

Особо обращается внимание, что на базе университета создан Учебный военный центр (военная кафедра).

Едут с материка

В основном в Севастополь поступают абитуриенты с материковой части России. Около 70% поступивших в прошлом году приехали из других регионов РФ. В рекламной кампании вуза особый упор делается на то, что СевГУ — это возможность провести студенческую жизнь у теплого моря.

Новые образовательные направления

В этом году в университете открылось 21 новое образовательное направление, на лицензировании находится еще четыре. Впервые лицензировано направление «Физическая культура для лиц с ОВЗ».

Еще одно важное направление — «Специальное дефектологическое образование. Логопедия». Новые направления подготовки: реставрация, сестринское дело, часть направлений подготовки педагогического образования с двумя профилями, например, биология и химия, начальные классы и английский язык; дошкольное образование и изобразительное искусство»

Средний балл — до 80

В 2017 году средний балл ЕГЭ был 59, в 2021-м он составил 67,5.

— К нам поступают более сильные абитуриенты на все направления подготовки. На направлениях подготовки «Дизайн», «Юриспруденция» средний балл ЕГЭ свыше 80, — сообщили в вузе.

Наибольший конкурс — на специальности «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «экономика и социология».

Остается напомнить, что СевГу создан на базе Севастопольского приборостроительного института, который с 1963 года считался одним из крупных технических вузов СССР и единственным высшим учебным заведением в области приборостроения. В структуру университета входят 13 институтов, колледж и лицей-предуниверсарий.