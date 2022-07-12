МРЭО возглавил новый руководитель

Назначен новый глава Межрайонного отдела экзаменационной работы технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Севастополя.

Им стал 43-летний подполковник полиции Владимир Сергеев. В течение последних двух лет он занимал пост начальника центра автоматической фиксации административных правонарушений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В.Сергеев родился в 1979 году в Горьком, закончил Нижегородскую правовую академию, службу в органах внутренних дел начал с должности инспектора ДПС в 2000-м году. За годы работы неоднократно получал ведомственные награды.

Представляя нового руководителя, генерал-майор полиции Павел Гищенко отметил его «значительный опыт службы в различных подразделениях ГИБДД».