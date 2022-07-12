Юные спасатели завоевали «серебро» на соревнованиях

Севастопольская команда юных спасателей завоевала серебряную медаль в детско-юношеских соревнованиях «Школа безопасности» Южного федерального округа.

В состязаниях в Волгограде участвовали 160 школьников из Адыгеи, Крыма, Севастополя, Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Соревнования приурочили к 90-летию гражданской обороны страны.

Подростки должны были продемонстрировать навыки спасения утопающего на воде и оказания первой помощи, провести пожарное боевое развертывание, пройти по туристской полосе препятствий и организовать поисково-спасательные работы.

Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки всех команд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. В общекомандном зачете первое место у ребят из Ростовской области, второе — у севастопольцев.

Справка

«Школа безопасности» — всероссийское детско-юношеское общественное движение, помогающее молодежи освоить навыки действий в экстремальных ситуациях, принципы оказания первой помощи и основы безопасности жизнедеятельности. Закрепить знания и умения позволяют командные состязания.