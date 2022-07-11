Запустили временное движение по туннелю на Ялтинском кольце

Проехать развязку в направлении Инкерман – Севастополь стало легче, но со стороны 5 км придется выезжать из города по прежней схеме — вокруг временного объезда на Ялтинском кольце.

Проехать развязку в направлении Инкерман – Севастополь стало легче, но со стороны 5 км придется выезжать из города по прежней схеме — вокруг временного объезда на Ялтинском кольце.

На строительство нового пути на восьмом этапе тассы «Таврида» дорожникам «ВАД» потребовалось полтора года. Они углубили дорогу на шесть метров: над туннелем в двух местах проходит кольцо, по которому будет двигаться транспорт из Ялты и с Сапун-горы.

Теперь рабочие займутся устройством водопропускных труб и дополнительных съездов с Сапун-горы. Для этого перекрыли движение по ул.Второй Обороны — это как раз в районе мемориала.

Въезд в город теперь закрыт и через Лабораторное шоссе, и через Сапун-гору. Весь поток транспорта в Севастополь идет в направлении 5-км.

Как пообещал заместитель директора департамента транспорта Севастополя Николай Максимов, запрет съезда и заезда на ул.Второй Обороны будет действовать до 1 сентября 2022 года.

С 16 июля водителей ждет еще одно изменение схемы проезда: от Ялтинской развязки в направлении Инкермана из четырех полос будут открыты для проезда только две.

Полностью сдать восьмой этап трассы «Таврида» подрядчик обещал к маю 2023 года. Сейчас выполнено 77% работ.