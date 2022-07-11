Севастопольские гребцы завоевали в Энгельсе целую россыпь медалей

Воспитанники севастопольской спортшколы олимпийского резерва №8 добились очередных высоких спортивных достижений.

На этот раз успех им сопутствовал на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в г.Энгельсе Саратовской области. Там наши спортсмены завоевали целую россыпь медалей.

Так, Александр Долгов занял 1 место сразу в нескольких видах спортивной программы: на каноэ (одиночка) на дистанциях 200 и 500 метров. Он также показал лучший командный результат в спортивной дисциплине «каноэ-двойка» на дистанции 500 метров и в эстафете 4x200 метров.

Байдарочника Полина Никитенко первенствовала на одиночной дистанции 500 метров и стала второй на дистанции 200 метров.

Каноистка Алина Ткачук взяла два «серебра» на дистанции 200 и 500 метров.

Также наши девочки — Алина Ткачук, Полина Никитенко, Мария Звездай и Виктория Кочерникова - показали второй результат в эстафете 4x200м.

Севастопольские спортсмены продолжают показывать отличные результаты на Всероссийских и международных соревнованиях.