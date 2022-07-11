Росавиация продлила ограничения на полеты до 18 июля

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлила временные ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлила временные ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлён до 18 июля 2022 года 3.45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Ограничения продолжают действовать для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Также сообщается, что остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.