Общественному транспорту вернули расписание

ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» после попыток внедрения интервального движения общественного транспорта в Севастополе вернул на маршруты расписание.

ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» после попыток внедрения интервального движения общественного транспорта в Севастополе вернул на маршруты расписание.

С новым расписание движения городских троллейбусов можно ознакомиться на сайте предприятия по ссылке sevtrol.ru/passager/raspisanie-trolleybusov/.

Расписание автобусов, катеров, паромов ищите здесь sevdortrans.ru/urban_transport/.

В ведомстве подчеркнули, что автобусы частных перевозчиков находятся на маршруте на интервальном движении. Через Яндекс.Карты можно удобно отслеживать, где едет автобус и через сколько он прибудет на остановку.