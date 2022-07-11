На Стометровке продают алкоголь несовершеннолетним и другие нарушения

Продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение правил общественного порядка, нахождение в городе несовершеннолетних после 22.00 без сопровождения родителей, незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, — эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на оперативном совещании в прокуратуре Севастополя 8 июля.

Продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение правил общественного порядка, нахождение в городе несовершеннолетних после 22.00 без сопровождения родителей, незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, — эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на оперативном совещании в прокуратуре Севастополя 8 июля.

В нем приняли участие представители УМВД и департамента общественной безопасности. Речь шла о так называемой «стометровке» — территории, прилегающей к Артиллерийской бухте и скверу им.300-летия Российского Флота. Еще раньше прокуратура инициировала усиление мер по охране общественного порядка на данной территории, особенно в вечернее время, в выходные и праздничные дни.

Как сообщалось, сформированный Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции имени Василия Бузина должен патрулировать центр города и именно Стометровку. По данным УМВД России по Севастополю, в июне к административной ответственности привлечены 106 припарковавшихся под запрещающими знаками в районе Артбухты водителей и эвакуированы а штрафстоянку 58 транспортных средств.

На совещании эти данные дополнили информацией о составленных 69 протоколах об административных правонарушениях. В их числе — 23 в сфере безопасности дорожного движения, 37 — в сфере общественного порядка и общественной безопасности, шесть — за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, связанных с нахождением детей без присмотра взрослых на улице в ночное время.