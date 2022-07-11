На соревнованиях в Белоруссии севастополец завоевал четыре медали

На завершившимся в Белоруссии Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию севастопольский спортсмен, победитель Паралимпийской олимпиады в Токио Андрей Граничка завоевал четыре медали.

На завершившимся в Белоруссии Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию севастопольский спортсмен, победитель Паралимпийской олимпиады в Токио Андрей Граничка завоевал четыре медали.

Как сообщает пресс-служба управления по делам молодежи и спорта Севастополя, из четырех наград три медали — золотые.

Наивысшие результаты А.Граничка показал на дистанциях 100 метров брассом, 200 метров (комплексное плавание), 400 метров вольным стилем. На дистанции 50 метров стилем «баттерфляй» наш спортсмен занял третье место.

А.Граничка, наряду с сильнейшими российскими спортсменами, вошел в состав национальной сборной команды страны, которую представили на нынешних соревнованиях в Белоруссии 94 атлета, 65 из которых — представители спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 29 — с нарушением зрения.

Соревнования проходили в Бресте с 5 по 10 июля во Дворце водных видов спорта.

Соревнования очень хорошо организованы, была очень дружеская доброжелательная обстановка.

- Анлрей выступил очень успешно на этих соревнованиях. Сборная команда России по численности значительно превысила белорусскую, но в составе белорусской сборной также есть очень сильные спортсмены - паралимпийские чемпионы, рекордсмены мира, - поделилась впечатлениями с "Севастопольской газетой" прямо из поезда тренер А.Гранички Ирина Мащенко.