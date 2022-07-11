Есть четыре претендента на одно место в заксобрании

На сегодня претендентов на депутатство по округу №1 в Законодательном собрании — четверо. Все они — выдвиженцы от парламентских партий.

На сегодня претендентов на депутатство по округу №1 в Законодательном собрании — четверо. Все они — выдвиженцы от парламентских партий.

Таким выдвиженцам подписи в свою поддержку собирать не нужно, достаточно лишь зарегистрироваться в территориальной избирательной комиссии — Балаклавской, сообщили в пресс-службе городского избиркома.

От политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинут Дмитрий Блох, от ЛДПР — Юрий Строев, от КПРФ — Ирина Басова, от политической партии «Единая Россия» — Павел Харламов.

Всем четверым для участия в выборах необходимо до 15 июля представить в ТИК Балаклавского района полный пакет документов для регистрации. Проходить испытание сбором подписей избирателей с последующей проверкой их подлинности не нужно.

Как сообщили в избиркоме, других претендентов на депутатское кресло в Законодательное собрание не заявлено.

Довыборы в городской парламент назначены на единый день голосования 11 сентября. Голосование состоится на 33-х избирательных участках в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

Вакансия по избирательному округу №1 появилась в прошлом году после того, как депутат Татьяна Лобач победила на выборах в Государственную Думу.

Добавим, что на одномандатном избирательном округе №1, где предстоят довыборы, зарегистрированы 47,3 тысячи избирателей.