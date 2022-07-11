Дело Вадима Кирпичникова расследовано и передано в суд

Бывший начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, действуя в интересах одной из фирм, подписал договор о размещении нестационарного торгового объекта на пляже «Мыс Хрустальный». Договор был заключен с нарушением действующего законодательства: без проведения торгов, с размещением нестационарных торговых объектов за границами территории пляжа и по заниженной плате.

Кроме того, в ноябре 2020 года чиновник заключил договор с индивидуальным предпринимателем на размещение на одной из набережных Севастополя нестационарных торговых объектов без проведения торгов, чем фактически ограничил доступ конкурирующей фирме на рынок услуг, а также нарушил порядок предоставления компенсационного места размещения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

16 ноября 2021 года бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова задержали правоохранители. Неделей ранее у него закончился должностной контракт, который правительство города не стало продлевать.

Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.