Автомобиль упал со скалы

В районе села Левадки автомобиль «Нива», в котором ехали трое местных жителей, сорвался со скалы. Двое мужчин получили смертельные травмы, а женщину нашли через сутки и спасли.

В районе села Левадки автомобиль «Нива», в котором ехали трое местных жителей, сорвался со скалы. Двое мужчин получили смертельные травмы, а женщину нашли через сутки и спасли.

В службу спасения 10 июля в 10.58 поступила информация, что в районе скал в селе Левадки, Симферопольского района упал легковой автомобиль. Внутри находится женщина, которая просит о помощи. Ее крики услышал местный житель, который гулял по лесу с собакой.

К месту происшествия выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» и спасатели МЧС.

На месте было установлено, что автомобиль «Нива» упал со скалы высотой 25 м и еще 20 метров катился вниз по крутому лесному склону. В результате происшествия мужчины 28 и 48 лет были смертельно травмированы, 46-летняя женщина успела выпрыгнуть из машины, но получила серьезные травмы.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и оказали ей первую помощь. На жестких носилках женщину доставили к автомобилю скорой помощи.

Стабилизировав «Ниву» на склоне, спасатели деблокировали и извлекли тела погибших, транспортировали по сложному рельефу и передали сотрудникам полиции.

Причины происшествия устанавливаются органами МВД. По факту гибели двоих мужчин Следственным комитетом проводится доследственная проверка.