Запускают движение через туннели на Ялтинском кольце

Водителей ждет очередное изменение схемы проезда на восьмом участке трассы «Таврида». С понедельника, 11 июля, на Ялтинском кольце по основному ходу в направлении Симферополь – Севастополь запустят движение через туннели.

Водителей ждет очередное изменение схемы проезда на восьмом участке трассы «Таврида». С понедельника, 11 июля, на Ялтинском кольце по основному ходу в направлении Симферополь – Севастополь запустят движение через туннели.

«По направлению Симферополь — Севастополь запустим движение по основному ходу через туннели. И далее схема остается по направлению Севастополь — Ялта, Севастополь — Симферополь та же — через временные объезды. Сапунгорскую придется закрыть. Это временная мера», — рассказал телеканалу Вести.Севастополь заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

Открыть развязку полностью строители планируют уже в сентябре, но временные переключения потоков будут продолжаться еще некоторое время для укладки верхних слоев дорожного покрытия.

Двухуровневая развязка на Ялтинском кольце строится как часть восьмого участка федеральной трассы «Таврида». Сдать дорогу строители должны к маю 2023 года.