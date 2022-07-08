В «Рыбаке-7» взрывом газового баллона разрушен дом

Спасатели вытащили из под обломков дачного дома мужчину, пострадавшего вследствие разгерметизации газового баллона.

Спасатели вытащили из под обломков дачного дома мужчину, пострадавшего вследствие разгерметизации газового баллона.

Сообщение о происшествии в садовом товариществе «Рыбак-7» поступило дежурному ГУ МЧС России по Севастополю в четверг, 7 июля, в 18.53.

К месту в районе Казачьей бухты незамедлительно были направлены два отделения 6-й пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ. По прибытии установлено: взрыв баллона вызвал обрушение части дома на площади 20 квадратных метров. Обнаружен пострадавший. Мужчину извлекли из-под разрушенных конструкций и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники полиции и аварийной газовой службы, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.