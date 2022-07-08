Узаконить двухуровневые гаражи в Севастополе — не проблема

Земельный участок будет общим, а каждое помещение в собственности у владельца гаража.

Земельный участок будет общим, а каждое помещение в собственности у владельца гаража.

Об этом сообщил парламентариям начальник Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) Артем Фадеев, докладывая в Законодательном Собрании о работе ведомства за 2020 и 2021 годы.

Вопрос о многоуровневых гаражах в Севастополе поднял депутат Евгений Мащенко.

— Каким образом будет проводится регистрация гаражей, которые построены на крышах других гаражей. Все гаражные кооперативы в Севастополе практически построены в балках и являются многоуровневыми. Как такие гаражи будут регистрироваться и как в этом случае оформляется земельный участок? - спросил парламентарий.

Глава ведомства заверил, что проблем для оформления таких гаражей в городе не существует. Действительно 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения законодательства, которые в целом позволяют в упрощенном порядке оформить земельный участок под гаражом. В связи с тем что это упрощенный порядок общепринято называть это гаражной амнистией. На сегодняшний день действует федеральная норма, которая позволяет по определенной процедуре произвести регистрацию. Сначала в департаменте по имущественным и земельным вопросам утверждается схема размещения земельного участка — образовывается участок под гаражом. Впоследствии на сам гараж готовится технический план, объяснил процедуру А.Фадеев.

— В данном случае это будет два отдельных помещения. В результате земельный участок оформляется в общедолевую собственность, а гаражи как помещения — в собственность каждого владельца гаража, — сообщил А.Фадеев.