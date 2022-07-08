Показали настоящее будущее

Выставка «НастоящееБудущее» открылась на Приморском бульваре в рамках форума «Архипелаг-2022».

Экспозицию разместили внутри большого белого шатра на смотровой площадке у Центрального фонтана с явным замахом на нечто суперсовременное и даже космическое.

«Основные разделы будут посвящены темам развития, безопасности и возможностей человека; освоению космоса и будущему энергетики: новым формам взаимодействия с окружающей средой, эффективному и беспилотному движению; полезным играм и новым образовательным моделям», — было анонсировано организаторами выставки.

Словом, все настраивало на то, что представленные экспонаты станут яркой демонстрацией новейших достижений науки и техники и отражением будущего, которое уже наступило. Вот прямо здесь и сейчас! Тот факт, что внутри шатра отсутствуют кондиционеры при полной недвижимости воздуха, в учет не берется.

Одним из первых посетитель выставки стал губернатор города Михаил Развожаев. Для него провели обстоятельную экскурсию по каждой панели.

Волшебные порошки

Среди разработок — те, что представлены Севастопольским государственным университетом. Директор научно-образовательного центра перспективных технологий и материалов СевГУ Владимир Гавриш представил нанопорошки вольфрама, карбида вольфрама полученные путем переработки отходов твердосплавных изделий и из отвалов крымских карьеров.

— При добавлении в бетон повышается его прочность более, чем в два раза, водонепроницаемость на 4-5 ступеней, а стойкость к коррозии — более, чем на 44%. При этом водопоглощение снижается на 20% и более. Добавление нанопорошка увеличивает марку морозостойкости бетона с F25 до F600, — уверил В.Гавриш.

По его словам, порошки могут использоваться для модификации уже существующих материалов — композита, бетона, керамики, для улучшая их физико-механических характеристик и уменьшения массы. Как пример, он указал на представленную в экспозиции модель самолета, дальность которого увеличится, если сделать его более легким и одновременно более прочным.

— Мы находимся сейчас на стадии опытно-промышленного производства. Еще десять лет назад общемировой рынок применения таких порошков составлял порядка 20 килограммов в год, сейчас поставили на промышленное производство — 100 килограммов в месяц. Сейчас ищем сферы применения в разных отраслях, — продолжил В.Гавриш.

Супер-протез

Прямо у входа посетителей встречает стенд с трансфеморальным протезом. Это тоже разработка СевГУ.

— Это новая разработка, которая позволяет, в отличие от других протезов, людям с ограниченными возможностями здоровья, быть более подвижными. Уникальная роботизированная система с микропроцессорно управляемым искусственным коленным суставом. Конструкция сустава, выполненная на основе полицентрического шарнирного механизма, обеспечивает пользователю естественный характер ходьбы. Управляет движением протеза интеллектуальная система: она собирает информацию о текущем состоянии человека, классифицирует фазу двигательной активности и распознает намерение осуществить определенное движение, - процитировала содержание пресс-релиза проводник выставки «в мире технологий» Инна.

Вас узнают

Департамент цифрового развития правительства Севастополя представил пять проектов, в том числе систему распознавания лиц.

— Эта система уже внедрена в нашем городе, к ней уже подключены более 70 камер, они помогают правоохранителям решать те или иные задачи, — рассказала директор департамента Александра Осипова. И тут же предложила поучаствовать в интерактиве — подойти к первому столу, подписать согласие на обработку персональных данных, которые обещают удалить сразу после проведения эксперимента.

— Есть возможность убедиться, как это работает, чтобы еще раз убедиться, что Севастополь абсолютно безопасный город и его жителям ничего не угрожает, — заверила А.Осипова, снабдив наклейкой «Безопасный город» с QR-кодом для последующей активации. Но журналисты как-то не рискнули делиться персональными данными на выставке.

Зеленая чума для КОС «Южные»

Совершенно экзотично среди всех этих высокотехнологичных экспонатов — макета универсальной роботизированной платформы БВС вертикального взлета и посадки, телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, термопрофилирующего дрейфующего буя, а также оптических шахмат смотрелся экспонат, который привез изобретатель из Ессентуков Борис Рыженко. На выставку его пригласили организаторы. Он привез растение эйхорнию, способную очищать сточные воды.

Как рассказал сам изобретатель, эйхорния — то самое растение, посредством которой на земле появились нефть и газ.

— Из-за этого растения пресноводные водоемы стали солеными, потому что соль — это то единственное, что оно не употребляет, — пояснил Б.Рыженко.

По его словам, удивительные свойства этого растения, которое еще называется водным гиацинтом, способно с невероятной скоростью заполнять пресные водоемы, за что ее даже прозвали «зеленой чумой».

Но именно она способна очищать воду от стоков, патогенных микроорганизмов и ила. Растение как бы переваривает большинство вредных веществ, включая ракетное топливо. При этом эйхорния расщепляет их на химические элементы, обезвреживая и обогащая воду кислородом.

Такой естественный природный фильтр заинтересовал губернатора, особенно в свете строящихся КОС «Южные».

Как рассказал Б.Рыженко, построить очистные с использованием эйхорнии много дешевле, чем используя традиционные системы водоочистки. Часть вложений можно компенсировать за счет использования продуктов переработки.

Особо следует сказать об оформлении выставки. Представленные инсталляции с изображением шкуры неубитого медведя, оленя или костюма мимикрирующей бабочки посетителям придется разгадывать, подключая всю свою фантазию. А что вы хотели — вот такое оно, настоящее будущее.