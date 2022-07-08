Классных руководителей поддержат рублем

На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей.

На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 7 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

На поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов.

Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.