Классных руководителей поддержат рублем

На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей.
Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 7 июля, сообщила пресс-служба кабмина.
На поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов.
Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.