«Капитан Петров» доставит льготников на Ближний пляж

Из Балаклавы на катере теперь можно добраться по льготной цене на Ближний (Серебряный) пляж. В льготный рейс коммерческий катер «Капитан Петров» отправляется в 9.00 ежедневно, стоимость проезда — 100 рублей.

Из Балаклавы на катере теперь можно добраться по льготной цене на Ближний (Серебряный) пляж. В льготный рейс коммерческий катер «Капитан Петров» отправляется в 9.00 ежедневно, стоимость проезда — 100 рублей.

На пляж катер прибывает в 9.20, а обратно отправляется в 11.40.

- По утрам, в 9.00 нами организован рейс для льготных категорий. При этом бесплатно мы перевозим детей войны, инвалидов и многодетных. Жители Балаклавы могут доехать до Ближнего пляжа с 50-процентной скидкой, при условии предъявления подтверждающих документов, - рассказал «Севастопольской газете» капитан катера Александр.

На пляж «Яшмовый» можно добраться на том же катере за 300 рублей в один конец, согласно расписанию.

По словам капитана, нормативная загрузка катера составляет 96 человек, льготный катер, как правило, идет при полной загрузке.

Зато вечерние рейсы в «Яшмового» высокой наполняемостью не отличаются.