Дорогу на Античном проспекте будут строить на кредитные деньги

Севастопольская заявка на выделение бюджетного кредита в размере 740 млн рублей была одобрена на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Севастопольская заявка на выделение бюджетного кредита в размере 740 млн рублей была одобрена на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Президиум комиссии одобрил заявки 33 субъектов страны на сумму 48,4 млрд рублей, которые будут направлены на развитие инфраструктуры с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов, средств Фонда ЖКХ, а также облигаций ДОМ.РФ.

«На штабе была одобрена заявка Севастополя на выделение бюджетного кредита в размере 0,74 млрд рублей для дорожного строительства в рамках развития территорий с вводом жилья около 30 тысяч кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ 7 июля.

Как уточнили в правительстве Севастополя, городу выделят 740 млн рублей на строительство автомобильной дороги на проспекте Античном. Это позволит обеспечить транспортную доступность строящегося жилого микрорайона со стороны пр.Героев Сталинграда.

Длина двухполосной дороги 1,73 км. На всем ее протяжении, за исключением небольшого участка, запроектирован тротуар, отделенный от проезжей части газоном, и велосипедная дорожка. Но и она местами пройдет только с одной стороны улицы. В месте примыкания проспекта к ул.Правды и пр.Героев Сталинграда установят светофоры.

Строительство автомобильной дороги между проспектом Античный и улицей Корчагина долгие годы откладывалось из-за неопределенности границ двух объектов культурного наследия, принадлежащих Херсонесу, — античной усадьбы и античной дороги.

В этом густонаселенном районе расположены две школы. Подъезд к ним не имеет асфальта, детям приходится добираться на учебу по временному деревянному настилу.

Справка

Инфраструктурные бюджетные кредиты — один из инструментов регионального развития. Федеральные средства предоставляются на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снижает нагрузку на региональные бюджеты.