Беспошлинную регистрацию крымской недвижимости продлили

Совет Федерации на заседании 8 июля одобрил закон, который продлевает до 1 января 2025 года беспошлинную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на территории Крыма и Севастополя.

Совет Федерации на заседании 8 июля одобрил закон, который продлевает до 1 января 2025 года беспошлинную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на территории Крыма и Севастополя.

«Переходный период изначально был установлен до 1 января 2017 года, затем был продлен до 1 января 2023 года. Однако до сих пор процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки в двух новых субъектах РФ реализованы не в полной мере», — говорится в пояснительной записке.

Законом синхронизируются сроки завершения мероприятий «по интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы Российской Федерации», уточняется в документе. «Переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает значительное время для граждан. Завершению мероприятий препятствует и отсутствие необходимой технической документации, которая требуется для проведения кадастровых работ, судебные процессы, кадастровые ошибки и так далее», — подчеркивается в сопроводительных материалах.

Согласно пояснительной записке, завершить мероприятия по государственной регистрации недвижимого имущества в срок в сложившейся ситуации не представляется возможным, «что влечет ущемления прав и законных интересов граждан и юридических лиц — жителей полуострова Крым».

«Внесение изменений в федеральный закон актуально для завершения процессов оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки и иные объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов на территориях указанных субъектов РФ», — говорится в законе.

Особенности земельных отношений на полуострове

В настоящее время особый правовой режим установлен для жителей полуострова до 1 января 2023 года. Согласно закону, до 2025 года будет действовать особый порядок регулирования имущественных и земельных отношений, кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость, а также отношений в области градостроительной деятельности. Кроме того, до 1 января 2025 года в этих двух регионах РФ также правовыми актами Крыма и Севастополя по согласованию с профильным федеральным ведомством могут устанавливаться особенности правоотношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов.