Байдарским дубам угрожает дубовый клоп

В заказнике Байдарский обнаружен опасный вредитель родом из Северной Америки — дубовая кружевница (Corythucha arcuata).

В заказнике Байдарский обнаружен опасный вредитель родом из Северной Америки — дубовая кружевница (Corythucha arcuata).

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории заказника в пределах Балаклавского муниципального округа Севастополя установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту на общей площади 74 га и введен карантинный фитосанитарный режим.

Территориальным управлением Россельхознадзора разработана и направлена в ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» программа локализации очага и ликвидации популяции дубовой кружевницы.

В Крыму первую дубовую кружевницу обнаружили в Симферопольском районе осенью 2019 года.

Справка

Дубовый клоп-кружевница внесен в перечень карантинных объектов на территории Российской Федерации с 1 июля 2017 года. Вредитель поражает дубы, каштаны, вязы, смородину, боярышник, яблоню. Название карантинный объект получил из-за внешнего вида — все тело взрослого насекомого словно кружевное: надкрылья, выросты груди и другие структуры представляют собой ячеистые тонкие, чаще светлые, иногда слегка бежевые, покровы с темными пятнами. Обычно клопов замечают тогда, когда листва к середине лета начинает буреть.

Личинки вредителя могут быть занесены с грузами растительной продукции, упаковкой товара, с посадочным материалом, саженцами и черенками.

Дубовая кружевница не только ослабляет заселенные деревья, но и вызывает их гибель.