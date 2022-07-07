Золотую пластину с изображением Геракла нашли в Южном пригороде Херсонеса

При раскопках детского погребения с богатым инвентарем найдена металлическая пластина с изображением Геракла, который душит змею, сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Ранее археологи обнаружили в Южном пригороде Херсонеса погребальный комплекс II века нашей эры, который уникален по своему строению и практически полной сохранности. Ближайшие аналогии встречаются только в Греции и Турции, на севере Черного моря подобных сооружений не открывалось. Комплекс состоит из колумбария с останками не менее чем 10 человек и гробницу со стелами в память о погребенных — что свидетельствует о высоком статусе покоящихся здесь людей.

«С южной стороны комплекса обнаружено детское погребение, которое было обустроено в небольшой расщелине между конструкциями. Обнаружены детские кости, но особенно примечателен погребальный инвентарь. Отдельно стоит отметить инкрустированную бляшку из желтого металла (до проведения специальной экспертизы нельзя утверждать, что археологический предмет изготовлен из золота — прим. ТАСС) с изображением Геракла, который левой рукой душит змею, а в правой держит палицу. Эта бляшка по краю имела орнамент и инкрустацию тремя видами камней — по-видимому, полудрагоценных; на обратной стороне остатки бронзовой пластины — вероятно, накладка предназначалась для крепления на одежду», — рассказал В.Вахонеев.

Ученые отмечают особенность изображения Геракла на данном изделии. Согласно мифам, змей он задушил, будучи в колыбели, — рептилий подослала богиня Гера, чтобы убить мальчика, который был внебрачным сыном ее мужа — бога Зевса. Между тем палица — атрибут уже взрослого Геракла-воина.

«В нашем случае Геракл изображен без бороды, пропорции тела скорее детские — вероятно, мастер старался представить его в юном возрасте. Палица же может быть условным элементом, так как в античной традиции героев и богов было принято изображать с индивидуальными атрибутами. И Геракл не исключение, на многих произведениях мы его видим с палицей, зажатой в правой руке и закинутой на плечо, и именно по ней узнаем этого полубога», — пояснил собеседник.

Он добавил, что кроме пластины с изображением Геракла в данном погребении обнаружены несколько золотых перстней, изделия из сердолика, граната, горного хрусталя, стеклянная тарелочка и бальзамарий, развалы керамических сосудов, серебряный браслет, фаянсовые подвески и около 20 костяных астрагалов для игры в кости. В целом, оно вызывает множество вопросов, в то числе исследователей озадачило место, выбранное для детской могилы — очевидно, что изначально расщелина для погребений не предполагалась.

Раскопки на территории бывших воинских частей, а теперь — на вновь выявленном объекте культурного наследия «Южный пригород Херсонеса» — начались в мае 2021 года. Археологи должны раскопать 25 тысяч кв.метров территории, на которой планируется строительство историко-археологического парка.