Задержан военный комиссар Крыма

Военный комиссар Республики Крым подозревается во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями: за деньги помогал получить освобождение от призыва.

Военный комиссар Республики Крым подозревается во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями: за деньги помогал получить освобождение от призыва.

Управлением ФСБ России по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом Военно-следственного Управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата.

Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу.

Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по статьям: 290 УК РФ (Получение взятки) и 285 (Злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание, которое грозит военному комиссару, — восемь лет лишен ия свободы.

В настоящее время сотрудниками военной контразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

С 14 августа 2020 года на должность военного комиссара Республики Крым приказом Министра Обороны РФ назначен полковник Лымарь Юрий Васильевич. До этого назначения он проходил военную службу в должности военного комиссара Астраханской области, сообщается на сайте Военного комиссариата Республики Крым.