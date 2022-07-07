Тренера паралимпийского чемпиона наградили орденом

Севастопольский тренер Ирина Мащенко, воспитавшая паралимпийского чемпиона по плаванию, заслуженного мастера спорта Андрея Граничку, указом Президента РФ удостоена государственной награды Ордена Дружбы.

Новость сообщила пресс-служба управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

И.Мащенко обеспечила успешную подготовку целого ряда севастопольских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на соревнованиях различного уровня, в том числе международных.

Среди ее воспитанников — победитель XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио А.Граничка. Он завоевал там две медали: золотую — на дистанции 100 метров брассом и серебряную — на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

Награды удостоен и директор ГБУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко: ему объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Как сообщил «Севастопольской газете» Е.Мащенко, награды пока не вручены, скорее всего, они будут переданы из Москвы в Севастополь, а вручение произойдет на каком-нибудь очередном знаковом городском мероприятии.

Он также сказал, что И.Мащенко вместе с А.Граничкой сейчас находятся в Бресте, где 5 июля во Дворце водных видов спорта стартовал открытый Кубок Белоруссии по плаванию среди инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.

А.Граничка принимает участие в чемпионате в составе сборной России.