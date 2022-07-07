Новости Севастополя

Тренера паралимпийского чемпиона наградили орденом

Севастопольский тренер Ирина Мащенко, воспитавшая паралимпийского чемпиона по плаванию, заслуженного мастера спорта Андрея Граничку, указом Президента РФ удостоена государственной награды Ордена Дружбы.

Севастопольский тренер Ирина Мащенко, воспитавшая паралимпийского чемпиона по плаванию, заслуженного мастера спорта Андрея Граничку, указом Президента РФ удостоена государственной награды Ордена Дружбы.

Новость сообщила пресс-служба управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

И.Мащенко обеспечила успешную подготовку целого ряда севастопольских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на соревнованиях различного уровня, в том числе международных.

Среди ее воспитанников — победитель XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио А.Граничка. Он завоевал там две медали: золотую — на дистанции 100 метров брассом и серебряную — на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

Награды удостоен и директор ГБУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко: ему объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Как сообщил «Севастопольской газете» Е.Мащенко, награды пока не вручены, скорее всего, они будут переданы из Москвы в Севастополь, а вручение произойдет на каком-нибудь очередном знаковом городском мероприятии.

Он также сказал, что И.Мащенко вместе с А.Граничкой сейчас находятся в Бресте, где 5 июля во Дворце водных видов спорта стартовал открытый Кубок Белоруссии по плаванию среди инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.

А.Граничка принимает участие в чемпионате в составе сборной России.

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