Сайты продавцов капканов заблокируют

По искам прокуратуры Нахимовского района Севастополя судом приняты решения о блокировке сайтов, на которых предлагалось приобрести запрещенные к использованию средства охоты.

По искам прокуратуры Нахимовского района Севастополя судом приняты решения о блокировке сайтов, на которых предлагалось приобрести запрещенные к использованию средства охоты.

Прокуратура Нахимовского района провела мониторинг интернета и выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести ногозахватывающие удерживающие капканы. Использование указанных орудий охоты запрещено законодательством Российской Федерации, информация об их продаже носит противоправный характер, ее размещение для свободного доступа неограниченного круга лиц влечет угрозу уничтожения объектов животного мира.

Прокурор района направил в Нахимовский районный суд Севастополя четыре административных иска о признании данной информации запрещенной к распространению. Иски удовлетворены. Копии судебных решений направлены в органы Роскомнадзора для блокировки сайтов, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.