Платану Палласа и двум фисташкам присвоили статус памятника природы

На заседании правительства Севастополя 7 июля приняты два постановления, которыми статус памятника природы присвоен платану Палласа в Терновке и двум фисташкам в районе села Камышлы.

На заседании правительства Севастополя 7 июля приняты два постановления, которыми статус памятника природы присвоен платану Палласа в Терновке и двум фисташкам в районе села Камышлы.

Возраст платана 220 лет, а фисташкам 370 и 400 лет.

— Статус памятника природы позволит охранять эти деревья совсем в другом формате, они будут защищены законом об особо охраняемых природных территориях и обеспечить им достойный уход,— сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По легенде платан посажен в конце 18 века академиком Петербургской Академии Наук Петером Симоном Палласом, которому Екатерина II подарила земли в Терновке. Дерево изображено на гербе и флаге внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ.

Фисташки в Камышловском овраге относятся к числу наиболее крупных и старых известных деревьев в границах города Севастополя, а также имеют особое историческое значение, как деревья, сохранившиеся во время обороны Севастополя в 1941-1942 годы. Деревья находятся у дороги на расстоянии 300 м друг от друга.