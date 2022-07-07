Откопали древнегреческий храм

Храм середины IV века до нашей эры найден археологами при раскопках около древнего города Херсонеса Таврического в Севастополе, сообщил старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Храм середины IV века до нашей эры найден археологами при раскопках около древнего города Херсонеса Таврического в Севастополе, сообщил старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

«Найден храм, который датируется IV в.до н.э. Он находится неподалеку от главных городских ворот — порядка 100 м от оборонительной стены Херсонеса. От этого храма, построенного более двух тысяч лет назад, сохранился только фундамент — остальная часть здания, вероятно, была разобрана в более поздний период как источник строительного материала», — рассказал корреспонденту ТАСС В.Вахонеев.

Руководитель Античной новостроечной археологической экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев сообщил ТАСС, что храм, вероятнее всего, составлял единый комплекс с ранее обнаруженным герооном — гробницей выдающегося гражданина Херсонеса, который был возведен в ранге героя и которому был, очевидно, посвящен местный культ. То, что храм и гробница находятся около главных ворот города, доказывает, что данный герой пользовался большим почетом.

«Архитекторы смогли выполнить, учитывая расположение камней в оставшейся части здания, его примерную реконструкцию. Они определили места колонн, особенности строения сооружения. Храм построен в дорическом ордере — одном из типичных для классической архитектуры», — уточнил С.Соловьев.

Собеседник пояснил, что сооружение представляло собой храм в антах — то есть, при входе был обустроен портик с четырьмя колоннами, крайние с одной и другой стороны опирались на особые конструктивные элементы — анты, являющиеся продолжением стен здания. Внутри храма могла находиться статуя почитаемого героя или лежать сокровища.

Рядом с фундаментом храма сохранилось основание алтаря — судя по известным аналогиям, на нем должно было быть установлено возвышение из нескольких ступеней, на котором стояла каменная чаша — фрагмент подобной найден неподалеку. В греческой традиции релиогиозные действа, например, во время посвященного герою праздника, проводились не внутри храма, а рядом с ним при большом собрании местных жителей. Жрецы проводили возлияния (наполняли чашу вином) и обращались к божеству или обожествленному герою.

В настоящее время на территории Южного пригорода Херсонеса ведутся археологические раскопки, так как вскоре на этой территории начнется строительство историко-археологического парка, в структуре которого будут созданы новая школа искусств, филиал международного центра «Артек», корпуса для выставок, посвященных античному и византийскому периодам истории Юго-Западного Крыма и истории православия.