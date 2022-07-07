Мартыновский коллектор достроят в ноябре

Намерение сдать Мартыновский коллектор на год раньше контрактного срока, о котором говорилось в 2021 году, осталось в прошлом.

Намерение сдать Мартыновский коллектор на год раньше контрактного срока, о котором говорилось в 2021 году, осталось в прошлом.

Журналистов в очередной раз пригласили на объект 7 июля, чтобы сообщить о готовности коллектора на 80% и о полном завершении строительства в ноябре 2022 года.

Таким образом, с 12 октября 2021 года (за девять месяцев до этой встречи), когда готовность оценивалась в 65%, таковая выросла на 15%. За оставшиеся полгода осталось доделать 20%, из которых примерно 5% приходится на работы по благоустройству территории.

Об этом рассказала руководитель постоянного подразделения «СоюзДонСтрой» Наталья Дробышева.

По ее словам, для завершения работ в полном объеме по контракту остается устройство вентиляции, освещения, инженерного ограждения, диспетчерского управления и контроля и благоустройства.

— С 15 июля мы уже приступаем к выполнению работ по слаботочке, что включает вентиляцию и освещение. Также у нас уже заключен договор с субподрядной организацией на выполнение благоустройства, — уточнила представитель подрядчика.

Как оказалось, представитель субподрядчика не в курсе планов на досрочную сдачу объекта, по ее информации, никаких допсоглашений на этот счет не заключалось.

— Все строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов канализационного коллектора — это были работы в две нитки диаметром 630 мм. Кроме того, выполненные 5 эвакуационных выходов, 3 вентиляционные шахты были реконструированы и за время производства работ устранена карстовая полость в 500 кубометров. Работы производились путем заливки бетона, — продолжила Н.Дробышева.

Она также рассказала, что благоустройство будет заключаться в восстановлении асфальтобетонного покрытия, бордюров, — словом в приведении в первоначальный вид.

Общая протяженность увеличилась в ходе выполнения работ с 1250 м до 1670 м, а коллекторов напорной канализации — 1848 кв.м.

— Увеличение протяженности тоннеля связано с достройкой двух каналов: от КНС-1 до этой точки и еще от улицы Мечникова до камеры гашения в районе инфекционной больницы, — ответила на вопрос «Севастопольской газеты» Н.Дробышева.

По ее информации, сейчас на объекте работают пять человек от подрядчика, этой численности достаточно для завершения работ. Следующими зайдут слаботочники.

Остается добавить, что сумма контракта составляет 541,7 млн рублей.