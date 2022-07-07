Из полумиллиарда убытков в городскую казну возвращены только 16 миллионов

Счетная палата Севастополя выявила полмиллиарда необоснованно полученных или неэффективно расходованных денежных средств бюджета города.

Об этом стало известно из отчетного доклада главы Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой 7 июля на заседании заксобрания.

Депутат Сергей Борисов заинтересовался этими цифрами, которые распределились неожиданным образом. Из 516 млн рублей выявленных нарушений по использованию государственных средств в бюджет возвращено всего 16 млн рублей. Это 3% от общих потерь.

— Что с остальными средствами?, — спросил Ю.Кокареву депутат.

Глава КСП попыталась объясниться, оказалось, что нарушения прежде всего касаются выданных субсидий.

— С учреждений и предприятий, которые необоснованно получили или неэффективно израсходовали субсидию, мы добиваемся ее возвращения в бюджет. Но наши полномочия ограничены: обращаться в судебные органы мы не имеем возможности. Остается только процесс переговоров с правительством и внесение представлений, а также привлечение к ответственности за неисполнение представления, — ответила Ю.Кокарева.

Она привела такой пример: в рыбохозяйственном комплексе было выявлено более 17 млн неправомерно израсходованных субсидий. Из них 2,2 млн — гранты, которые не были потрачены и вернулись в казну, а 15 млн — просто похищено. По данному случаю возбуждено уголовное дело. По словам Ю.Кокаревой, таких случаев достаточно много, а вот меры государственного воздействия на нарушителей ограничены.

Озвученная информация привлекла внимание прокурора города Максима Жука, присутствующего на заседании. Он попытался выяснить: 516 миллионов — это хищение или нарушения финансовой дисциплины.

— Мы должны четко понимать: 516 млн рублей, здесь речь идет о хищении или о нарушениях при расходовании. Если речь идет о хищении и у вас нет полномочий, то мы готовы подключится и помочь, — пообещал прокурор.

В результате ситуацию заболтали. Ю.Кокарева пыталась объясниться, но вышло неубедительно: в ее комментариях прозвучали иные цифры, чем в докладе.

— За 2021 год у нас 49 млн рублей неправомерно использованных средств. Из них шесть миллионов — ущерб, где три миллиона, можно сказать, похищены: оплачены невыполненные работы. Еще на три оплачены работы, непредусмотренные проектом. Оба дела в суде. Остальные денежные средства — это все-таки неправомерно расходуемые или предоставленные субсидии. Это не хищения, — заверила глава контрольного органа.