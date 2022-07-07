Новости Севастополя

Из полумиллиарда убытков в городскую казну возвращены только 16 миллионов

Счетная палата Севастополя выявила полмиллиарда необоснованно полученных или неэффективно расходованных денежных средств бюджета города.

Счетная палата Севастополя выявила полмиллиарда необоснованно полученных или неэффективно расходованных денежных средств бюджета города.

Об этом стало известно из отчетного доклада главы Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой 7 июля на заседании заксобрания.

Депутат Сергей Борисов заинтересовался этими цифрами, которые распределились неожиданным образом. Из 516 млн рублей выявленных нарушений по использованию государственных средств в бюджет возвращено всего 16 млн рублей. Это 3% от общих потерь.

— Что с остальными средствами?, — спросил Ю.Кокареву депутат.

Глава КСП попыталась объясниться, оказалось, что нарушения прежде всего касаются выданных субсидий.

— С учреждений и предприятий, которые необоснованно получили или неэффективно израсходовали субсидию, мы добиваемся ее возвращения в бюджет. Но наши полномочия ограничены: обращаться в судебные органы мы не имеем возможности. Остается только процесс переговоров с правительством и внесение представлений, а также привлечение к ответственности за неисполнение представления, — ответила Ю.Кокарева.

Она привела такой пример: в рыбохозяйственном комплексе было выявлено более 17 млн неправомерно израсходованных субсидий. Из них 2,2 млн — гранты, которые не были потрачены и вернулись в казну, а 15 млн — просто похищено. По данному случаю возбуждено уголовное дело. По словам Ю.Кокаревой, таких случаев достаточно много, а вот меры государственного воздействия на нарушителей ограничены.

Озвученная информация привлекла внимание прокурора города Максима Жука, присутствующего на заседании. Он попытался выяснить: 516 миллионов — это хищение или нарушения финансовой дисциплины.

— Мы должны четко понимать: 516 млн рублей, здесь речь идет о хищении или о нарушениях при расходовании. Если речь идет о хищении и у вас нет полномочий, то мы готовы подключится и помочь, — пообещал прокурор.

В результате ситуацию заболтали. Ю.Кокарева пыталась объясниться, но вышло неубедительно: в ее комментариях прозвучали иные цифры, чем в докладе.

— За 2021 год у нас 49 млн рублей неправомерно использованных средств. Из них шесть миллионов — ущерб, где три миллиона, можно сказать, похищены: оплачены невыполненные работы. Еще на три оплачены работы, непредусмотренные проектом. Оба дела в суде. Остальные денежные средства — это все-таки неправомерно расходуемые или предоставленные субсидии. Это не хищения, — заверила глава контрольного органа.

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