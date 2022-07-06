В Херсонесе — большой балет

Гала-концерт звезд мирового балета, ежегодно устраиваемый Севастопольским государственным театром оперы и балета, в этом году пройдет на территории Херсонеса.

Гала-концерт звезд мирового балета, ежегодно устраиваемый Севастопольским государственным театром оперы и балета, в этом году пройдет на территории Херсонеса.

Два дня, 28 и 29 июля на сцене, установленной в портовой части древнего города, выступят артисты ведущих театров России: Светлана Захарова, Сергей Полунин, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Ксения Рыжкова, Оксана Скорик, Владислав Лантратов, Клим Ефимов, Дмитрий Соболевский, Андрей Ермаков, Анастасия и Виктория Михайлец.

На другой неделе балетную эстафету примут артисты Михайловского театра. С 3 по 7 августа в Херснесе они покажут балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Начо Дуато.

Пресс-служба питерского театра сообщает, что «на открытой сцене, под бескрайним южным небом, среди ароматов моря и степей история, которая для всего человечества стала символом всепоглощающей любви, получит особое эмоциональное наполнение».

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра.

Гастроли пройдут в рамках VI фестиваля оперы и балета «Херсонес». Впервые праздник классического искусства состоялся в 2017 году и прочно занял видное место в отечественной культурной жизни.