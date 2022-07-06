Погребальный комплекс римского времени планируют музеефицировать

Обнаруженный археологами при раскопках в в Южном пригороде Херсонеса погребальный комплекс II века нашей эры рекомендовано сохранить в историко-археологическом парке, который будет создан на этом месте.

Обнаруженный археологами при раскопках в в Южном пригороде Херсонеса погребальный комплекс II века нашей эры рекомендовано сохранить в историко-археологическом парке, который будет создан на этом месте.

Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев. Ранее ученые обнаружили колумбарий и погребальный комплекс со стелами важных граждан Херсонеса.

«Однозначно, комплекс рекомендован для музеефикации, но вопрос — в каком виде. Первый вариант — музеефицировать in-situ, но надо учитывать, что тут высокий уровень грунтовых вод, и как только мы перестанем их откачивать — комплекс затопит; во-вторых, уровень дневной поверхности парка будет на несколько метровы выше, и косплекс окажется в пропасти. Второй вариант — это отсканировать, пронумеровать каждый камень и пересобрать комплекс или на этом же месте, но выше, или внутри музейного комплекса — такой вариант возможен, такое в мире практикуется», — рассказал В.Вахонеев.

Он подчеркнул, что комплекс — редчайшая археологическая находка. На берегах Черного моря такого не встречалось, аналогичные зафиксированы только в Греции и на территории современной Турции. Погребения не были тронуты грабителями, их не разобрали на строительный материал (как это нередко случалось в Средние века, в том числе и в Крыму), комплекс практически не поврежден из-за естественных причин — единственное, обвалилась двухскатная крыша одного из объектов — колумбария с останками примерно 10 погребенных.

В настоящее время раскопки комплекса продолжаются. В течение этой недели запланирована цифровая фиксация с использованием современного оборудования — специально для этого прибыли специалисты из Санкт-Петербурга, после чего археологи поднимут обвалившуюся крышу и продолжат исследования.

Для музеефикации уже рекомендованы около 50 объектов Южного пригорода Херсонеса. Более чем за год работы экспедиция обнаружила свыше 2 млн предметов, из которых порядка 300 тыс. представляют музейную ценность — они будут переданы в фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический».