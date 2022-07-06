Новый жилой квартал построят в районе 5-го км

Новый жилой квартал решено построить на пересечении улицы Генерала Моргунова и проспекта Генерала Острякова.

Распоряжение об этом 5 июля приняли на внеочередном заседании правительства Севастополя, документ представил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

- Решение о комплексном развитии территории принимается в связи с тем, что расположенные в границах территории комплексного развития объекты капитального строительства, принадлежащие правообладателю, включены в утвержденную постановлением правительством Севастополя адресную программу сноса объектов капитального строительства, расположенных в границах существующих земельных участков, в отношении которых утвержденная документации по планировке территории предполагается изъятие для госнужд, — пояснил суть документа М.Жукалов. Таким образом, город не будет тратить 60 млн рублей на выкуп территории, этим займётся сам застройщик. Собственно, благодаря этому строительство и стало возможным.

По его словам, изъятие объектов предусмотрено с целью строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Генерала Острякова — 5 км — подъезд к Максимовой даче.

При этом он напомнил, что проект решения о комплексном развитии территории и приложенный к нему мастер-план был одобрен градостроительным советом 3 июня 2022 года.

Площадь территории комплексного развития 2,5 га.

- Мастер-планом предусмотрено строительство многоквартирных домов со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и торгово-офисного здания – три надземных этажа в районе проспекта Генерала Острякова. Общая площадь жилых помещений – 15,3 тысяч квадратных метров. Общая площадь нежилых помещений – 5,2 тысяч квадратных метров», – отметил Жукалов.