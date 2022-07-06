Начался прием документов на выдачу квартирных сертификатов сиротам

В департаменте капитального строительства Севастополя начался прием заявлений от детей-сирот на выдачу сертификатов на получение социальной выплаты.

В департаменте капитального строительства Севастополя начался прием заявлений от детей-сирот на выдачу сертификатов на получение социальной выплаты.

Средства сертификата могут быть использованы на приобретение квартиры или жилого дома на территории города Севастополя. Размер выплаты составляет 4,7 млн рублей. Он рассчитывается исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю, установленной правительством региона (на 2022 год она составила 143 378 рублей), и минимального размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма — 33 кв. метров для одиноко проживающего гражданина.

Завершится прием документов 1 ноября 2022 года.

Департамент капитального строительства, обязанный обеспечивать сирот жильем, много лет безрезультатно пытался купить для них квартиры через торги, но продавцов подходящих квартир за выделенные бюджетом деньги не находилось. Проблему решили, приняв в марте 2022 года закон о предоставлении сертификатов, которые сироты могут потратить на жилье, но только в Севастополе.

На начало 2022 года в списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, состояло 642 человека в возрасте от 14 лет.