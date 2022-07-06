Капитальный ремонт улицы Горпищенко авансируют на 80%

Постановление о внесении изменений в контракт на выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения по улице Горпищенко» внесено 5 июля на заседании правительства Севастополя.

Постановление о внесении изменений в контракт на выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения по улице Горпищенко» внесено 5 июля на заседании правительства Севастополя.

Речь идет об увеличении авансового платежа до 80% на приобретение строительных материалов.

- Для предоставления возможности подрядной организации приобрести дорогостоящие материалы для выполнения строительно-монтажных работ на объекте в кратчайшие сроки, - представил проект постановления директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, средства авансового платежа подлежат обязательному казначейскому сопровождению, что позволит обеспечить беспрерывный контроль за его расходованием.

Глава капстроя также сообщил, что на объекте работы уже ведутся, но для того, чтобы ускорить максимально сроки выполнения работ, подрядчик обратился к за увеличением аванса.

На вопрос, каковы же сроки окончания ремонта, И.Гапицонов сообщил, что 1 декабря все работы будут завершены.

Напомним, что выплата авансов в высоких процентах в последнее время стало приметой знаковых севастопольских строек. Первое, что вспоминается в связи с этим — строительство медицинского кластера, КОС «Южные», газификация Байдарской долины.

Об эффективности такой меры пока говорить не приходится.