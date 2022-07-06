Инкерманцев отвезут на море в Учкуевку

Департамент транспорта организовал для жителей Инкермана коммерческий автобус №70, который будет ходить на пляж «Учкуевка».

Департамент транспорта организовал для жителей Инкермана коммерческий автобус №70, который будет ходить на пляж «Учкуевка».

Новостью поделились местные жители в социальных сетях. В расписании указан единственный рейс: из Инкермана на пляж можно отправиться в 7.05.

Как сообщают инкерманцы, перевозка пассажиров по автобусному маршруту №70 осуществляется с применением нерегулируемого тарифа. Количество выполняемых рейсов и тариф самостоятельно устанавливает обслуживающая транспортная компания «Магистраль-Юг».

Инициатива департамента не нашла положительного отклика у жителей Инкермана. В первую очередь люди недовольны, что их бессрочно отрезали от города, перекрыв все подъездные дороги: нет катера, путепровод на ремонте и вечные пробки на Ялтинском кольце, так еще и запретили купание на пляже Инкерманской бухты, который, по их мнению, существует с времен Святого Климента.

«Департамент транспорта просто издевается над людьми, живущим в Инкермане! Катер убрали, автобус по маршруту №70 ходит только в одном направлении и рано утром, дороги позакрывали. И заметьте, что все с благими намерениями, все с заботой о людях!» — возмущается Наталья Павленко.

Пользователи пишут, что проезд в один конец на новом маршруте стоит 40 рублей, «но это не точно». Автобус №70 называют призраком, негодуя, как можно назначить рейсовый автобус без утвержденного расписания, тарифа и путевого листа.

Несмотря на то, что Инкерман расположен на берегу моря, официальных благоустроенных пляжей в этом городе нет. Побережье бухты, где смешивается вода Черного моря и реки Черной хаотично застроено портовыми сооружениями. Места для летнего отдыха здесь практически отсутствуют. Местный пляж длиной в 50 м находится на территории реконструированного парка у закрытого аварийного катерного причала. Несмотря на скромные размеры, местные жители свой пляж любят и просят благоустроить.

Еще один неофициальный пляж Инкермана находится в заброшенном карьере. Прошлой засушливой осенью из карьерного озера выкачали почти всю воду, и на сегодняшний день озеро еще не восстановилось.