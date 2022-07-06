Борьба за Херсонес обошлась реставратору в 60 тысяч рублей

Гагаринский суд Севастополя 5 июля присудил реставратору Анатолию Туманову выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек в пользу фонда гуманитарных наук «Моя история».

Речь идет об оплате услуг нанятого стороннего юриста, который защищал интересы фонда «Моя история»в ходе рассмотрения поданного А.Тумановым иска музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Предметом изначального иска, поданного два года назад, стала незаконно возведенная (по мнению реставратора) в 2018 году бетонная конструкция на месте древней херсонесской дороги. В ходе того самого разбирательства А.Туманов настаивал, что конструкция по всем признакам является капитальной и, стало быть, незаконной, а не временной и легкоразбираемой, что упорно доказывали представители ответчиков.

В итоге в мае 2020 года суд принял сторону фонда. И вот теперь выигравшая сторона подала иск к проигравшей о компенсации судебных издержек в виде вознаграждения нанятому юристу. Общая сумма претензии составила 200 тысяч рублей, в нее вошли оплата за оказание юридической помощи в суде первой инстанции, в апелляционном и кассационном судах, а также вознаграждение за составление и подачу различных юридических документов и справок.

Все перечисленное, по самым минимальным расценкам, как заявил нанятый фондом юрист, сложилось в 174 тыс рублей.

Еще 26 тысяч фонд включил в качестве 15% компенсации за непредвиденные сложности, с которыми столкнулся юрист при ведении данного дела. Одним из таких усложняющих факторов был назван общественный резонанс, который данный процесс приобрел среди общественности города.

— В связи с особенностями правового регулирования в области сохранения объектов культурного наследия и в связи с тем, что это дело все-таки приобрело общественный резонанс, была некая сложность в совершении отдельных процессуальных действий, мы увеличили данную минимальную сумму на 15%, — пояснил представитель фонда «Моя история».

В качестве представителя самого А.Туманова на процессе выступил известный в городе юрист и тележурналист Николай Скребец. После оглашения иска, он подготовил и зачитал вполне обоснованное возражение, в котором, в частности, сослался на нормы российского законодательства и, соответственно, неправомерность предъявленных претензий.

Возражения были приняты во внимание, в результате чего суд удовлетворил иск в пользу фонда «Моя история» лишь частично, уменьшив сумму компенсации с 200 до 60 тысяч рублей.

— Наша позиция была обоснована тем, что законодательство о благотворительной деятельности РФ строго регламентирует расходование капитала фонда. В данном случае, привлечение иного юридического лица для оказания юридических услуг в Севастополе, на наш взгляд, излишне. Это должны были осуществлять должностные лица самого фонда, их юридическая служба, причем, не выходя за пределы Москвы, в режиме конференц-связи. На этом основании мы настаивали на отказе в реализации такого заявления о взыскании судебных расходов. Вторым пунктом мы считаем, и суд нас услышал, что заявленная сумма превышает пределы, на которые ориентирует Севастопольская палата адвокатов, — прокомментировал результат после заседания Н.Скребец.

Сам А.Туманов при общей удовлетворенности решением суда, сообщил, что и эта сумма для него довольно велика.

— Я временно уже пять лет не работаю. Я потерял работу как раз в результате категорического несогласия с тем, что творит в Херсонесе фонд «Моя история». Я и уволился для того, чтобы говорить об этом напрямую, — сказал А.Туманов.

Он также заявил, что все попытки фонда его запугать напрасны, он не прекратить бороться за сохранение культурно-исторического наследия родного города.

— Надеюсь, что теперь против фонда «Моя история» будет подан коллективный иск. Они ошибаются, если думают, что напугали, — заявил А.Туманов.

Народная поддержка

Характерной приметой такого рода процессов стала поддержка активистов неравнодушными севастопольцами. На заседание пришли общественники, готовые оказать А.Туманову как моральную, так и материальную помощь.

Игорь Кирпичников и Александр Гроо переехали в Севастополь из Челябинска год назад, они убеждены, что таких людей, как А.Туманов, нужно поддерживать. Впервые они посетили Херсонес в 2013 году и, увидев его теперь, возмущены, что столь значимое место превращают в некую шоу-площадку.

— Считаю, что Херсонес нужно сохранять аутентичным. Это наша история, и сохранять ее важно, и Анатолий в этом смысле настоящий борец, — сказал А.Гроо.