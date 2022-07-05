В Художественной школе учат и детей, и взрослых

Несмотря на каникулы, в помещениях Художественной школы шумно и людно. Родители пишут заявления с просьбой принять своих детей и входной звонок у школьной двери буквально не смолкает.

Несмотря на каникулы, в помещениях Художественной школы шумно и людно. Родители пишут заявления с просьбой принять своих детей и входной звонок у школьной двери буквально не смолкает.

В соседнем помещении выпускницы школы старательно работают над натюрмортами: ваза с фруктами, бутылка, дыня, синяя чашка…

Директор школы Александр Бурцев, проходя в свой кабинет, останавливается и буквально на ходу поправляя юную художницу. Затем поясняет, что летом некоторые ребята продолжают заниматься, чтобы не терять навык и еще потому, что впереди у них поступление в высшие художественные учебные заведения.

— Некоторые ребята, завершив предпрофессиональную пятилетнюю подготовку, продолжают заниматься шестой и даже иногда седьмой год. Это нужно, чтобы год окончания учебы в средней и художественной школах совпали. Один такой мой ученик в этом году будет поступать в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, — продолжает А.Бурцев.

По его словам, кроме чисто художественных учебных заведений, выпускники школы часто выбирают специальности, связанные с художественным или графическим дизайном. Некоторые поступают в московский «Полиграф» (Московский государственный университет печати им.И.Федорова), в различные архитектурные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя, Севастополя.

На вопрос о каникулах, директор улыбается:

— Школа живет напряженной жизнью даже летом. В июне мы набрали детей в четыре первых класса, сегодня завершили набор ребят 8-9 лет в одногодичные подготовительные классы в возрасте. Этих ребятишек мы набираем без конкурса, в порядке живой очереди. Таким образом набрали сегодня 74 человека.

По словам директора, на занятиях в подготовительном классе ребята знакомятся со школой, узнают, чему и как здесь учат. За год они пробуют вписаться в обучающий контекст: языковой, живописный, композиционный. Здесь же их учат пониманию, в чем состоит изобразительное искусство, что, на самом деле, это не срисовывание, чем обычно занимаются взрослые, а совсем иное.

— Нам важно побудить ребенка к творчеству, помочь ему раскрыться, научить профессиональным навыкам и творчески поставить на ноги, - рассказал А.Бурцев, добавив, что художник — это не тот, кто освоил технику живописи, а тот, кто нестандартно мыслит.

— Это человек, наделенный даром видеть, могущий воспарить, — продолжил А.Бурцев, и при этом, отреагировал на вопрос о графическом дизайне, который можно освоить, не учась живописи, а только владея определенными компьютерными программами.

— Разумеется, можно, но если это не опосредовано чувством плоскости, цвета, композицией, умением гармонизировать и компоновать пространство, это не будет профессионально. Такого добра сейчас полно в той же рекламе. Но мы учим рисовать, чувствовать плоскость, гармонизировать, — пояснил директор.

Кстати, в школе сейчас можно научиться рисовать не только детям, но и взрослым. Как оказалось, уже второй год в школе существует школа для взрослых в возрасте от 18 до 99 лет.

— Учиться никогда не поздно. Чтобы начать учиться рисовать, достаточно прийти в школу и подать заявление, — пожал плечами А.Бурцев, отослав за более детальной информацией на сайт школы.

Как оказалось, речь идет о годичном курсе «Основы рисунка живописи и композиции». Обучение включает пять академических часов в неделю, стоимость занятий — четыре тысячи рублей в месяц. Причем одну из групп ведет сам директор.