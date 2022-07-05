Студенты морского вуза из Мариуполя временно продолжат обучение в Севастополе

Студенты из Мариуполя будут временно зачислены в Севастопольский госуниверситет и продолжат обучение, пока их учреждение не будет восстановлено, сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Студенты из Мариуполя будут временно зачислены в Севастопольский госуниверситет и продолжат обучение, пока их учреждение не будет восстановлено, сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«В Мариуполе работал филиал украинского вуза, который готовил морских специалистов. После освобождения города руководство этого филиала обратилось в Минобрнауки с просьбой определить российский вуз, который будет их курировать — им рекомендовали сотрудничать с нами. Сейчас мы временно заберем их студентов и преподавателей», — сказал В.Нечаев, пояснив, что СевГУ выбран, так как уже ведет подготовку по морским специальностям.

Он уточнил, что, по данным на конец 2021 года, в мариупольском учреждении обучались более 300 человек, работали — около 100. Сейчас их число уточняется — базы данных недоступны, кроме того, кто-то мог, например, уехать в эвакуацию, кто-то по разным причинам не может продолжить обучение или работу.

Зданию вуза в Мариуполе требуется ремонт, этот вопрос пока решается. Вероятно, после восстановления учебное учреждение станет филиалом СевГУ.

В Мариуполе из всех высших учебных заведений подходящим под определение «морской вуз» может быть только Азовский морской институт Национального университета «Одесская морская академия» (АМИ НУ «ОМА»).