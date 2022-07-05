Сняты ограничения на пересечение границы с Херсонской областью

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъяснило актуальный порядок и правила пересечения государственной границы Российской Федерации на крымском направлении после отмены ковидных ограничений.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъяснило актуальный порядок и правила пересечения государственной границы Российской Федерации на крымском направлении после отмены ковидных ограничений.

В связи с внесенными 28 июня 2022 г. изменениями в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. №763-р граждане Российской Федерации могут беспрепятственно выезжать на территорию Херсонской области при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации (паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет), иных документов не требуется.

Граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать при наличии действительных документов, удостоверяющих личность, таких как: внутренний паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты (ID-карта), а также свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

На участке ПУ ФСБ России по Республике Крым ежедневно и круглосуточно функционируют автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации Джанкой, Армянск и Перекоп. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.

С марта 2022 года через государственную границу Российской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 540 тысяч лиц и более 177 тысяч транспортных средств. Ведется работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Границу закрывали из-за пандемии

В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 30 марта 2020 года был временно запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации. Исключение делалось для выезда в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

Въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства был временно ограничен с 18 марта 2020 года.