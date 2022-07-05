Можно прикрепиться к поликлинике через Госуслуги

Севастополь стал одним из 29 регионов России, которым уже доступна такая возможность, сообщила пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Севастополь стал одним из 29 регионов России, которым уже доступна такая возможность, сообщила пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо на портале Госуслуги открыть раздел «Здоровье». В опции «Прикрепиться к поликлинике» указать телефон, адрес, почту и выбрать медицинское учреждение. Из личного кабинета автоматически заполнятся данные паспорта и полиса ОМС.

«В регионе реализован электронный сервис взаимодействия региональной медицинской информационной системы РМИС «Витакор» и Единого портала государственных услуг. В рамках данной работы гражданам доступны новые услуги в электронном виде «вызов врача на дом» и «прикрепление к медицинской организации». В июне 2022 года проведены необходимые настройки, обучен медицинский персонал по работе в новом функционале», — рассказал заместитель директора ГБУЗС «МИАЦ» Александр Анисимов.

Обратите внимание! Сменить поликлинику в одном регионе можно один раз в год. При этом ограничение не сохраняется при переезде в другой субъект РФ или в случае ликвидации страховой компании.